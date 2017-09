Chiquis vendió su ropa pero no asistió a su ‘garage sale’

MIL GRACIAS a todos los que apoyaron hoy en el #Yardsale de mi closet. No les puedo describir lo que mi corazón siente al ver este vídeo!!! Gracias por todo el amor 🙏🏼y a toda la gente que llego a comprar algo. Gracias por sus donativos se va poder ayudar a mucha gente en #Mexico y #PuertoRico 🙏🏻🇵🇷🇲🇽🙏🏼 #Unidos #SiSePuede #BossBeeNation #MakingTheWorldABetterPlace #ChiquisClosetYardSale #FuerzaMexico

A post shared by Chiquis 💛 (@chiquisoficial) on Sep 22, 2017 at 7:44pm PDT