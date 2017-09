Belinda desata su ira contra un popular conductor mexicano

Alfredo Gudinni dijo que las labores altruistas de la artista estaban ligadas a partidos políticos

No es secreto que Belinda tiene un carácter de “mírame y no me toques”. En varias ocasiones ha dejado ver que el que se mete con ella la paga. Y eso fue lo que sucedió este fin de semana, cuando un popular conductor de la televisión mexicana dijo que las labores altruistas de la cantante en las zonas devastadas por el terremoto en México eran parte de una campaña para sumar adeptos a dos partidos políticos mexicanos.

“Y ¿cuánto te pagaron a ti por decir eso imbécil? Yo no estoy ligada a ningún partido político, solo he querido ayudar así que deja de publicar estupideces para distraer de los problemas que tenemos en este momento porque no me voy a dejar”, replicó la joven en su cuenta de Twitter.

Y aunque al parecer la cantante ya borró los mensajes, la noticia corrió como pólvora. Al respecto, Alfredo Gudinni, el conductor del programa “Hoy” que criticó a la artista, dijo que él no había dicho nada, tan solo compartir una información que él vio en Youtube.

“He estado ayudando desde el día uno desinteresadamente, así que mejor ponte a hacer algo en lugar de querer usarme para distraer”, le escribió Belinda a Gudinni.