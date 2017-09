Chiquis vende su ropa para ayudar a víctimas del terremoto

Estos son solo algunas de las cosas que estarán mañana en el #YardSale 👉🏻 630 N. ILLINOIS St. Pomona CA 91768! 👈🏻 a partir de las 5:30pm #ChiquisClosetYardsale #UnidosSomosMas #MexicoFuerte #SiSePuede #FuerzaMexico 🇲🇽🇵🇷💪🏻🐝TODOS LOS FONDOS RECAUDADOS SERÁN DONADOS PARA APOYAR A LOS DAMNIFICADOS! 🙏🏻

