Gloria Trevi vende fotos a $100 y dice que donará los fondos a los topos

La cantante anuncia iniciativa para conciertos en California, pero le llueven críticas

Primicias

Además de comprar, guantes, lámparas, pilas y otros útiles para los rescatistas mexicanos, Gloria Trevi anunció que venderá fotos con sus fans, al final de tres próximos conciertos en California, y donará lo recaudado a los topos de la Ciudad de México.

En una publicación en Instagram, la Trevi anunció: “tómate una foto a cambio de una donación de $100.”

Todos con Mexico ! Unamonos! Este fin de semana durante Versus, sacaremos fondos a beneficio de Los Topos A post shared by Gloria Trevi (@gloriatrevi) on Sep 20, 2017 at 5:16pm PDT

Inmediatamente la publicación recibió comentarios positivos de los fans de la Trevi, pero también críticas por el costo de las foto y de que la cantante use el dinero de sus admiradores para hacer una donación a título personal.

“Te estas pasando de viva xq no donas tu dinero de los conciertos y puedas decir YO DONE porque al final todo lo que donen tus fans selo atribuían a ti. Mugustan mucho tus canciones pero mi pregunta es. ?Eso de tomarte fotos es tu ayuda? No Poes. Wow que gran ayuda no te vallas a quedar pobre [sic]” escribió alguien en su cuenta.

Algunos de los comentarios son en torno a la noticia de que los topos, como se llama a los rescatistas especializados en derrumbes, no aceptan donaciones en efectivo.

“Acabo de ver un vídeo, del líder de los ‘Topos’, donde aclara, que ellos, no tienen cuenta, y que por supuesto, no piden dinero. Que lo que hacen, es por solidaridad al pueblo, sin nada a cambio”, escribió otra persona.

Recibió tantos comentarios la iniciativa de Gloria, que ella misma respondió a algunos de los comentarios.

“Porq tan agresivo?”, le respondió la artista a uno de ellos. “Estoy informada, con el dinero se compraran los materiales q ellos indiquen x q son confiables y no son gubernamentales los materiales de Estados Unidos es muy difícil enviarlos porq desgraciadamente en la aduana ponen trabas…mucho ayuda el q no estorba crees q me quiero quedar con el dinero? No necesito decir q será donado y cuando ponga el vídeo y lo demuestre pooorfavor no salgan conq estoy presumiendo! Creo q el momento es bastante difícil como para q se tomen la molestia de desacreditar ayuda sincera y verdadera! Mejor haz algo positivo”.

Los conciertos donde se tomará las fotos Trevi serán el viernes 22 en Sacramento, el sábado 23 en Bakersfield y el domingo 24 en Paso Robles, todos en California.