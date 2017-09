Belinda aclara que reconstruirá tres casas en Morelos

Amigos! Hay muchas familias que se quedaron sin nada, hoy estuve en Jojutla Morelos, uno de los lugares más afectados, pero necesitan más ayuda! Por favor todos donen y aporten! Mi fundación @gaiaplanetazul se compromete a construir las casas de esta zona 🙏🇲🇽 #SomosMásLosBuenos

