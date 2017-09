Angélica Rivera: ‘No estoy aquí porque soy la esposa del presidente’

La primera dama dice que sus labores altruistas datan desde que era actriz

Noticias

Angélica Rivera, la primera dama de México, dijo que sus labores de ayuda para los damnificados del terremoto que azotó México el martes no son nada nuevo, y que tampoco está ahí por razones políticas.

“Amo a mi país y lo he amado siempre, y nos duele a todos esta situación, pero aquí estamos y no lo hago ahorita porque soy esposa del presidente”, dijo ante los micrófonos de “El gordo y la flaca”. “Como actriz desde hace mucho tiempo me uní a fundaciones y como actriz ayudé siempre a mi país”.

Rivera dice que para ella es “un privilegio” que su marido, Enrique Peña Nieto, comparta con ella “poder servir”.

Rivera, quien fuera actriz de Televisa por varias décadas, se encuentra con una de las brigadas de ayuda a los damnificados en Ciudad de México.