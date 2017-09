Juan Rivera dice que familia dará conciertos para ayudar a México

En realidad no se ni que decir. Ver todo esto DUELE!!! Se siente FEO uno por dentro y eso que estoy TAN LEJOS del lugar de los hechos. Pienso en las vidas perdidas, en sus seres queridos y eso me lleva a pensar en los mios e imaginar QUE HARIA YO si estubiera en esa situacion. Me siento mal y como quisiera poder ayudar a TODOS pero pues es imposible. Lo que si podemos hacer es UNIRNOS TODOS. Asi si podemos ALCANZAR MAS!!! Asi podemos AYUDAR MAS. Departe de nuestra familia les mandamos TODO nuestro apoyo. Teniamos planeado viajar para Mexico para ayudar a nuestra gente pero creo que en vez de gastar en vuelos, comida, hotel etc etc donar ese dinero ayudara mas. Por lo pronto estamos planeando hacer un par de eventos para recaudar todo lo posible y donarlo hasta donde alcance. DIOS NOS AH LLAMADO A AMARNOS y LEVANTARNOS UNO AL OTRO y NOSOTROS QUEREMOS SEGUIR CON SU MANDATO, LOS QUEREMOS!! ESPEREN INFORMES!!! #DIOSLESBENDIGA #MEXICO

