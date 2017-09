Hijo de Pepe Aguilar lamenta no poder ir a México por ‘una babosada’

Mexico, Siempre contigo en las buenas y en las malas, como quiciera ir ayudar a mi gente, ojala y pronto tenga el honor de ir ayudar a toda la gente que esta sufriendo ahorita, no me gusta ver a mi pais en dolor me parte el corazon viendo los videos ,viendo como la gente sufre y llora en miedo enserio que desde lo mas profundo de mi corazon mis pensamientos estan en mexico, ya se que muchos diran que porque no voy y ayudo envez de estar diciendo que estoy con mexico desde la computadora en estados unidos,y la verdad que con todo mi ser quiero ir a ayudar a gente ayudarles a sobre salir del miedo ,pero la verdad por una babosada que cometi no puedo salir de los estados unidos y no saben cuanto me pesa no poder estar ahi , te amo mexico enserio te amo

