Eugenio Derbez y Kate del Castillo piden que se rescate a mascotas

Let's just help!🇲🇽 ・・・ Dentro de tanta devastación y tristeza que nos a tocado vivir últimamente, si algo nos caracteriza es que tenemos un corazón ❤️ inquebrantable y somos un pueblo que siempre resurge de las cenizas. Cuando vi este vídeo de los rescatistas sacando de los escombros a personas y mascotas me doy cuenta que Dios siempre nos une y nos fortalece. Gracias a todos nuestros hermanos de Latinoamérica por solidarizarse con nosotros. México 🇲🇽 vives en mi corazón ❤️ siempre y a mis hermanos de Puerto Rico 🇵🇷 orando por ustedes. #estamosunidos #togetherwestand #fuerzamexico #sismo

