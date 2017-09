Larry Hernández ‘dio la cara’ ante narco que lo amenazó

Cantante dice que fue citado y viajó a encontrarse con jefe de un cartel que lo quería matar

Mencionar a un narco en un concierto pudo costarle la vida a Larry Hernández, pues aparentemente un narco rival lo amenazó de muerte.

Así lo contó el mismo cantante en un programa de radio. Larry le dijo a los locutores del programa que para asistir a una cita con ese cartel se despidió de su mamá, sus hijas y su pareja, pero solo a esta le contó exactamente adónde iba.

“Si pisaba México me iban a matar”, contó el cantante de narcocorridos. “Tuve que ir a dar la cara por una cosa que me estaban culpando. Yo estaba seguro de que yo no tenía problemas… yo si hice una cosa fue no con la intención de ofender… Yo fui con la mente en alto y, mira… aquí estoy”.

Larry contó que aparentemente y sin intención hizo mención de un narcotraficante en una de sus presentaciones.

“Yo no hice nada”, dijo. “Habían grabaciones de un concierto en vivo donde yo, por medio de una persona que me mandó pedir unos saludos, hice mención de lo que se me pidió en ese momento”.

Contó que cuando llegó al encuentro con el narco rival, este le dijo que lo quería matar.

El cantante de “Soy narco y qué” contó que le dijo: “Yo estoy aquí, dando la cara, no sé de qué me están culpando, pero yo como hombre -no sé de donde saqué esa fuerza pa’ contestarle– yo estoy aquí, no sé usted digame”.

Según contó Larry, el hampón le dijo: “El simple hecho de que dé la cara habla muy bien de usted, yo he citado a otros cantantes y no se ha presentado”.

Y así, dijo Larry, salvó el pellejo.