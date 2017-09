Ausencia de Lili Estefan alimenta rumores de una depresión

La presentadora, separada de su esposo, no ha ido a trabajar desde el viernes

Primicias

El que Lili Estefan no se presentara a trabajar este lunes hizo disparar rumores sobre una posible depresión de la presentadora de “El gordo y la flaca”, quien la semana pasada anunció su separación de su esposo.

Pero ni el mismo “Gordo” de Molina sabe cuándo volverá su compañera al programa de Univision.

“Hoy iba a venir a trabajar [pero] después decidió quedarse”, dijo Raúl de Molina el lunes a People en español.

“Me dijo que va a venir a estar con nosotros en solamente unos días. Quizás [hoy martes], quizás [mañana miércoles]”, especuló “El Gordo”. “Pero también entiendan lo que está pasando. Después de 25 años que ella llevaba casada una separación no es fácil para nadie, no es fácil si fuera para mí, no es fácil para ninguna persona de ustedes”.

El jueves pasado, en su mismo programa, Lili Estefan anunció su separación del empresario cubano Lorenzo Luaces. Inmediatamente comenzaron a circular informaciones sobre la aparente infidelidad de él, quien según algunos reportes ha sido fotografiado con otra mujer.

El lunes, algunos artistas invitados a “El gordo y la flaca” enviaron mensajes de apoyo a “La Flaca”.