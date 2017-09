Paulina Rubio reaparece pero oculta la pancita

La Chica Dorada cerró una gala de premios en Washington

Primicias

Si Paulina Rubio tiene pancita, la escondió la noche del jueves en una importante gala de premios a líderes de la comunidad latina de Estados Unidos en la capital de la nación.

La cantante mexicana fue la encargada de cerrar la gala del Instituto del Caucus Congresional Hispano, en Washington, D.C. Con una chamarra que ocultaba su vientre pero con unos shorts que dejaban poco a la imaginación, entretuvo a un público entre los cuales se encontraban varios prominentes legisladores hispanos.

La Chica Dorada, que no caminó la Alfombra Roja del evento, no hizo declaración alguna sobre rumores de un tercer embarazo y si esto afectó o no su decisión de no reunirse con Timbiriche. Tras su reaparación en los escenarios y un concierto de hora y media de duración, Pau abandonó el lugar sin reunirse con la prensa.

Por días se ha especulado que Paulina está en gestación de su segundo retoño con su novio Gerardo Bazúa, con quien ya tiene un niño. Pau también tiene un hijo de su relación anterior con Nicolás Vallejo-Nágera.

Amigos de la Chica Dorada como Erik Rubín de Timbiriche o Fernando Allende han alimentado los rumores del supuesto embarazo de Paulina.

Entre los homenajeados en la gala del jueves se encontraba el actor mexicano Gael García Bernal y un grupo de Dreamers, reconocido por su activismo a favor de los inmigrantes indocumentados.