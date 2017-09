Ex de Belinda la acusa de estafadora y le dice ‘maestra del engaño’

El mago Criss Angel dice que por culpa de la cantante perdió mucho dinero

Primicias

Los dimes y diretes entre Belinda y su ex, Criss Angel, están a la orden del día, y aunque la cantante ha asegurado que no hablará del tema, lo que ha dicho el mago sobre ella en las redes sociales podría hacerla cambiar de opinión.

“No escuches a tu corazón, escucha a tu voz interior. Debí haberlo escuchado. El amor no llega con un precio… La honestidad siempre debe de existir. Mentir acerca de quién eres o de quién soy no lo vuelve verdadero. Esa elección me costó millones, lo cual enriqueció a una verdadera maestra del engaño”, publicó en su cuenta de Twitter el ilusionista.

Angel podría estarse refiriendo al video que produjo a Belinda, pero que no pudo concretarse debido a la falta de licencias.

Al respecto, la cantante se limitó a publicar un tuit en el que asegura que no hablará del tema. Veremos hasta cuándo.

//platform.twitter.com/widgets.js