Alicia Machado se burla de Lili Estefan y su separación

La exreina de belleza venezolana publicó comentarios sobre ‘La Flaca’

Primicias

No tardó Alicia Machado en lanzarle un dardo a Lili Estefan horas después de que la presentadora anunciara que se separaba de su marido, el empresario cubano Lorenzo Luaces.

Todo comenzó cuando otra presentadora de televisión, Ana María Canseco, publicó en su Instagram lo que todo el mundo comenta, que tal parece que la separación es “por una infidelidad”.

A ese comentario Alicia Machado respondió con su propio comentario burlón, escribiendo: “Aaaaaaaaaay pobrecita! Pero el cuerno es con una mujer o un hombre? Ups”.

Cuando otros seguidores criticaron a Alicia por ese comentario, ella respondió con otro más directo: “Jajajaja ya relax! Que si del chisme a [sic] comido la flaca por tanto tiempo pues un propio de su propio chocolate no creo que le afecte. Lo que soy yo este chisme no me lo pierdo JaJaJa”.

Alicia y Lili llevan varias semanas lanzándose ataques; aparentemente todo comenzó cuando la exreina de belleza venezolana se negó a darle una entrevista al programa de televisión de la Estefan.