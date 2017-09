Narcos quieren que actor de ‘El Chapo’ los interprete

Marco de la O dice que malhechores lo han contactado para que haga series de estos individuos

Primicias

Desde que el actor mexicano Marco de la O se hizo famoso por interpretar al “Chapo” Guzmán en televisión, le han llovido ofertas –¡de otros narcotraficantes!

Varios criminales verdaderos “a través de redes sociales me han escrito, me han enviado videos, y hasta me han dicho: ‘Oye, por qué no te vienes a hacer una película de fulano de tal, otro narcotraficante'”, dijo el actor en una entrevista con una agencia noticiosa.

El actor dijo que responde cortésmente a esas ofertas, diciendo que tiene un contrato con Univision para hacer el personaje del Chapo.

De la O –que estuvo de visita en Los Ángeles la semana pasada para promocionar el estreno de la segunda temporada de “El Chapo” por Univision– tiene un gran parecido con el famoso líder del cartel de Sinaloa, actualmente encarcelado en Estados Unidos.

El actor contó que a su llegada a Los Ángeles fue detenido por un agente de inmigración porque vestía una gorra con el logo de “El Chapo”.

“‘¿Y eso?’, me dijo”, contó De la O. “Pues, le dije que soy el actor. ‘Yo sé quién eres’, respondió, ‘pero te aconsejo que no la traigas aquí'”.

Tras la advertencia, el agente latino le pidió a De la O que posara para una selfie con él.