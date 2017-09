Larry Hernández compra 960 botellas de agua para ‘estar preparado’

‘Estamos viviendo cosas que nunca se habían visto’, dijo el cantante

Si algún desastre natural llegara a golpear a Larry Hernández o su familia, el cantante está bien preparado. Con casi mil botellas de agua.

El cantante dejó a Raúl “El Gordo” de Molina con la boca abierta cuando este lo entrevistaba sobre el terremoto que afectó al sur de México la semana pasada.

“Ayer andaba en un supermercado y compre 960 [botellas de] agua y se reían de mi los americanos, uno me dijo ‘vas a hacer un water party’,” dijo Hernández.

“Nosotros a veces no queremos entender [que hay que] prepararnos. Un señor me dijo, ‘oh mi’jo, yo siempre he escuchado que viene algo grande –nosotros vivimos en el sur de California, el terremoto, el grande– y nunca ha pasado’”.

Un Gordo incrédulo le preguntó si había escuchado bien sobre la compra excesiva del líquido, y Larry le confirmó la cifra de 960 botellas

“Pero para qué”, le preguntó El Gordo.

“Para guardar”, dijo Larry, quien contó que varias botellas se consumieron durante la fiesta de cumpleaños de su hija.

“Porque obviamente nos tenemos que preparar”, siguió Larry. “Estamos viviendo cosas que en nuestra época no se habían visto. ¿Qué le espera a nuestros hijos? Yo me imagino que vamos a ver cosas que nunca se habían vivido”.

Todavía incrédulo, El Gordo advirtió “Lo bueno es que si pasa algo, Larry tiene agua para todos los vecinos”.