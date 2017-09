Julio César Chávez sí era amigo de narcos, ‘pero no narcotraficante’

El boxeador mexicano, cuya serie comenzará el 18, dejó claro que tampoco ha lavado dinero ilícito

Primicias

Julio César Chávez no quiere que quede duda: no es lo mismo ser narcotraficante que tener amigos narcos.

“Que quede bien claro”, le dijo la exgloria del boxeo a los reporteros que asistieron a la conferencia de prensa de “El César”, la serie basada en la vida de este atleta mexicano que comenzará a transmitirse por un canal de cable a partir del 18 de septiembre. “No te confundas”.

Chávez reconoció que entre sus amistades hay quienes se dedican a negocios ilegales, pero no él.

“En primer lugar yo no tenía necesidad de eso, ni no yo no me hubiera dedicado al boxeo. Simplemente los conocí, eran mis amigos y me invitaban a su casa”, respondió a la pregunta de si alguna vez lo invitaron a lavar dinero.