Critican a Anahí por video en que ‘despeinada’ pide ayuda para Chiapas

La actriz visitó la zona que devastó un sismo de 8.4 grados y lamentó estar bastante desarreglada para sus fans

Noticias

En redes sociales se están comiendo viva a Anahí porque compartió un video en el que, según ella sin el glamour que la caracteriza, pide ayuda para los damnificados de Chiapas.

“Muy despeinada, muy mal arreglada, muy fea y no me importa nada. Lo que me importa ahora es ayudar a la gente”, dice la cantante, esposa del gobernador de ese estado mexicano.

Y aunque sí trae hartas cantidades de maquillaje, Anahí lamentó no poder complacer a sus millones de fans en ese momento.

“Yo sé que ustedes quieren que cante y yo sé que ustedes me quieren ver haciendo conciertos pero la verdad ahorita eso o importa”, dice en el video, en el que se encuentra en la zona devastada por un sismo de 8.4 grados, y que causó grandes destrozos en varios poblados.

Uno de los que más criticaron a la cantante fue el sacerdote Alejandro Solalinde, quien compartió el video en sus redes sociales y escribió: “En manos de quienes estamos! #RapiñaElectoral #MuyDespeinada”.

