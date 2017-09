Alicia Machado le dice ‘p*nche expresidiaria’ y más a Gloria Trevi

La ex-Miss Universo respondió furiosa a usuarios que le reclamaron las críticas que le ha hecho a la cantante de 'Pelo suelto'

Alicia Machado no soporta ni en pintura a Gloria Trevi, y para demostrarlo ya le dijo a los seguidores de la cantante regiomontana hasta de lo que se van a morir por andar defendiendo a la intérprete de “Pelo suelto”.

“Y dale con la necedad de lo de Gloria Trevi. Wherever. Si le digo al presidente de este país y lo mando a cag*r las veces que me da la gana, a la p*nche expresidiaria está más rápido. Ya dejen el pedo con Gloria Trevi, ya no me sigan involucrando con esa mujer, qué horror”, dijo la ex-Miss Universo durante una transmisión en vivo que hizo –y que luego borró– desde su cuenta de Instagram.

La venezolana hizo estas y otras declaraciones luego de que los fans de Trevi le hicieran preguntas y reclamaran acerca de anteriores comentarios que ha hecho sobre Gloria.

“Me cae mal, no me gusta ni su música ni su talento ni le creo a ella ni le creo su historia ni nada”, dijo en respuesta a los ataques de varios usuarios de las redes.

También dijo que en México la forzaron –según ella por las amenazas de muerte que recibió– a ofrecerle disculpas a Trevi, pero que ahora que vive en Estados Unidos nadie puede obligarla.