William Levy responde a ‘haters’ que lo criticaron por su post de Irma

El actor salió a aclarar que su comentario no fue una burla sobre el peligroso huracán

Primicias

William Levy no se quedó callado, y ante la críticas que le hicieron por un post que muchos consideraron una burla sobre la llegada del huracán Irma a Miami, les dijo que “no necesitamos de estas energías”.

“Anoche yo puse un mensaje en mi cuenta de Instagram donde sarcásticamente me burlaba de toda la gráfica del huracán Irma en la televisión y mucha gente lo tomó de una forma equivocada, muchos de ustedes me lo tomaron de una forma negativa”, dijo el actor en el primero de los dos videos que subió a su cuenta de Instagram.

Dijo que su intención era solamente mostrar que le causó risa la gráfica, que tenía tantas rayas que era imposible descifrar por dónde pasaría el fenómeno meteorológico. Y que por eso colocó un emoji llorando de risa.

“No me ocasiona risa el huracán, no me ocasiona risa las tragedias que este pueda ocasionar, no se confundan, me refería a las gráficas ¿ok?”, sostuvo.

Y a los “haters” les dijo que “yo sé que a muchos de ustedes les gusta regar veneno, les gusta regar toda esa amargura con la que ustedes viven y toda esas cosas, pero mucha gente como nosotros que vivimos con Dios en el corazón y siempre estamos felices y todo lo demás, no necesitamos de estas energías”,