Por culpa de extorsionadores, Miguel Bosé desvela rostro de sus hijos

El cantante dijo que le robaron sus archivos de fotos y que los ladrones querían dinero a cambio de no publicar las imágenes

Primicias

Lo que más ha mantenido oculto en toda su carrera Miguel Bosé ha sido la identidad de los cuatro hijos que tuvo mediante el método de subrogación. Sin embargo, a partir de hoy los rostros de esos niños ya no es un enigma, pues fue el mismo artista quien los dio a conocer.

Pero no fue por gusto ni por voluntad propia, sino porque hace tiempo el cantante fue víctima del robo de sus archivos de fotos y lo estaban extorsionado para no revelarlas.

“Me han hackeado el correo. Me han robado archivos fotográficos de familia y me están extorsionando desde hace semanas y por eso no paso. Están tratando la venta del material a terceros. Por esa razón y para interrumpirle el negocio a mi agresor me veo obligado a hacer esto y a mostrar las identidades de mis hijos que desde su nacimiento he protegido tanto y mantenido en anonimato”, escribió en su muro de Facebook el cantante.

También pidió privacidad para los niños, Telmo, Ivo, Tadeo y Diego.

Las únicas fotos que había compartido el cantante con sus hijos fueron unas en las que los chicos aparecían de espalda, y fueron durante la visita que hicieron a Disneyland, en California.