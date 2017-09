Operan a J Balvin de una hernia

El cantante compartió la información en sus redes sociales, aunque no ha dado alguna actualización de cómo se encuentra ahora

Primicias

J Balvin compartió en sus redes sociales que estaba a punto de entrar a la sala de operaciones debido a que iba a tener una cirugía por una hernia inguinal.

“Este es el ‘man’ que me va a dormir. No, hermano, ¿qué responsabilidad tiene este ‘huevón’? […] Me van a operar de una hernia inguinal, pero no se preocupen”, dijo el cantante con cara compungida en un video que subió a su Instagram.

Hasta el momento no se ha reportado el estado de salud del cantante, aunque en sus redes sociales sigue compartiendo información sobre su carrera y éxitos.