Gabriel Soto: ‘Jamás he tenido nada que ver con Marjorie de Sousa’

El actor suplicó a sus colegas que dejen de meterlo en la batalla que mantienen por la paternidad del bebé de ambos

Primicias

Gabriel Soto por fin abrió la boca para defenderse de las acusaciones que lo señalan como el tercero en discordia entre Marjorie de Sousa y Julián Gil.

Y es que varias revistas en México han insinuado que el galán de telenovelas podría ser el verdadero padre del bebé de De Sousa, por el que esta actriz y su expareja, Julián Gil, mantienen una batalla campal en relación con la manutención del menor.

“Existen ya demandas por el manejo totalmente falso de la información con manipulación, con las cosas tergiversadas totalmente, y lo único que voy a decir a nivel personal es que yo jamás he tenido nada que ver, absolutamente nada que ver con la señora Marjorie de Sousa”, dijo Soto en entrevista para “Hoy”.

La evidencia para los medios fueron unas fotos que le tomaron a Soto y De Sousa en un playa mexicana, en las que se ve a este actor cargando a la artista venezolana.

“Sí la cargué en la playa una vez jugando; fue un gran error, lo reconozco, no lo debí de haber hecho”, reconoció; “pero de eso a que haya pasado otra cosa es totalmente falso y totalmente absurdo, por favor, yo les suplico por mí, por mi mujer y por mi familia, que me dejen de involucrar en sus problemas; yo no tengo nada absolutamente que ver con los problemas de Julián y de Marjorie, y mucho menos de ese niño. Yo les digo categóricamente, no tuve nada que ver, nunca tuve nada que ver con la señora Marjorie de Sousa, entonces no hay manera de que me vinculen en toda esta problemática que se está suscitando entre ellos”.

Soto dijo que debido a esos chismes no la está pasando nada bien, sobre todo con su familia.