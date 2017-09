Sebastián Rulli presume zapatos de piel de cocodrilo y lo acribillan

Le reclaman al actor que no se manifieste en contra del maltrato animal

Sebastian Rulli presumió feliz a sus 4 millones de seguidores en Instagram los zapatos “hechos a la medida” que le llevó a su casa la diseñadora Adriana Soto. Lo que no se esperaba el actor fue la lluvia de críticas que le hicieron sus fans porque mencionó que el calzado era de piel de cocodrilo.

“Ay si la embarró con este vídeo feliz por tener zapatos de cocodrilo”, escribió alguien, mientras que otro le dijo: “Pensé que estabas a favor del maltrato animal No a vestir con pieles”.

“Todo bien hasta que dijo que son de piel de cocodrilo…me acabo de dar cuenta que nadie es perfecto!”, escribió otra persona, mientras que una más le dijo: “Lo peor es verlo contento por esoooo. Lo admiro como actor pero por esa actitud. Ignorando el sufrimiento animal no vaaa!”.

Un día después, Rulli subió otra foto a su red social para “aclarar” que no se trataba de piel de cocodrilo, sino de imitación cocodrilo; es decir, es piel de res pero con la apariencia de la del reptil.

“A raíz de los comentarios que recibí ayer en relación a los zapatos, quiero aclarar que son “imitación” cocodrilo. Fue mi error no especificarlo, pero también les comento que soy carnívoro y lo seguiré siendo. No estoy en contra de nadie que decida un estilo de vida diferente. Pero no me siento criminal por eso”, escribió.

De esta tampoco se salvó, e igual lo criticaron por no manifestarse en contra del maltrato animal.