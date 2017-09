Otra hija de Jenni Rivera lanza su sencillo

Jacqie Campos recibió comentarios halagadores por su cover de 'Helium'

Primicias Videos

Otra hija de Jenni Rivera, Jacqie Campos, lanzó un sencillo en inglés en sus redes sociales, aunque no está claro si este tema será parte de un disco o del posible lanzamiento de la joven como cantante.

La segunda hija mujer de Jenni, quien está casada y ya es madre de familia, dio a conocer su tema en su canal de Youtube, JC Music, y se trata de un cover de “Helium”, una canción que originalmente interpreta la cantante australiana Sia.

“Helium ha sido el himno de este momento de mi vida. Porque como cualquiera, he tenido momentos muy bajos… He pasado por ansiedad, depresión y desánimo”, escribió en su Facebook sobre el tema. “Días en que hasta salir de la cama parece una tarea imposible, ¡esta canción me recuerda que nunca estuve sola! Que hasta en mis días más oscuros, Jesús estaba a mi lado y que pasaré de la tormenta porque el amor de Dios es todo lo que necesito”.

Los comentarios que le escribieron a la chica son bastante alentadores, desde que tiene una voz preciosa hasta que es la más parecida a su fallecida y recordada

madre.