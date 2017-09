Poca gente asiste a show de Ana Bárbara, y ella culpa al calor

La cantante potosina fue el plato fuerte de un evento deportivo gratuito

Un evento deportivo gratuito en el que Ana Bárbara sería el plato fuerte del segmento de entretenimiento resultó ser un fracaso para la artista, pues, de acuerdo con reportes de prensa, hubo poca asistencia del público.

El festival se efectuó en Bell Gardens, California, al aire libre, y para la potosina, ese fue el motivo por el que el show no fue atractivo para muchos.

“Pues mira, si no fuera por este calor sería súper saludable; en realidad no es si te pones bloqueador […] Este clima no me afecta tanto”, le dijo a un programa de televisión.

Y aunque es verdad que las temperaturas estuvieron bastante altas ese fin de semana en el área de Los Ángeles, lo cierto es que se ha visto en otras ocasiones que cuando el artista es querido, nada ni nadie detiene a los fans, ni las altas temperaturas.