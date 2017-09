Eugenio Derbez y otros famosos lamentan eliminación de DACA

#Repost @tequilahonor (@get_repost) ・・・ Con la amenaza hacia los "soñadores" (dreamers) al probablemente terminar DACA, ahora es más importante que nunca no permanecer en silencio. Si no luchas por honor y el hacer del mundo un lugar mejor para todos, estas en el lado equivocado de la justicia. Si vives en Estados Unidos, involucrate y presiona a tus funcionarios electos en el Congreso, al igual que en el Senado para proteger el Sueño Americano para aquellos que no conocen otra nación sino esta. With the threat to the “dreamers” by ending DACA, it is now more important than ever to not stay silent. If you don’t stand for honor, and making the world a better place for everyone, you’re on the wrong side of justice. Get involved and pressure your elected officials in congress and the senate to protect the American Dream for those who know no other nation but this great one. #tequilahonor #viveconhonor #justice #honor #cometogether #daca #resist #katedelcastillo @tequilahonor @katedelcastillo

