Cuauhtémoc Blanco quiere contar su vida en bioserie, pero no todo

El exfutbolista está dispuesto a contar cómo salió de la pobreza, pero nada de sus amores

Primicias

Cuauhtémoc Blanco quiere contar en una bioserie cómo llegó hasta donde está a pesar de haber sido un niño tan, pero tan pobre, que para sobrevivir tuvo que vender cosas pirata en Tepito, un barrio popular bastante conflictivo de Ciudad de México.

“Recuerdo cómo iba con los zapatos rotos a jugar, con molestias en los tobillos. Eso me gustaría contar, el cómo llegue y sufrí, cómo vendía cosas piratas en Tepito para poder vivir. Es una historia que a final puede ser contada al público, porque es una motivación para que la gente salga adelante”, dijo durante un evento al que asistió en Ciudad de México.

Ah, pero que no le pidan que hable de cosas privadas porque dice el exfutbolista que eso no lo hará.

“Mi vida privada no, de eso no me gustaría hablar”, subrayó el también actual alcalde de Cuernavaca.

Eso quiere decir que no sabremos por su propia boca del divorcio de su primera esposa, de los escándalos de sus infidelidades, de sus exnovias o de sus amores con famosas.

Entonces quizá no será una bioserie tan interesante, o será una historia a medias.