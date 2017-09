Alicia Villarreal dice que le tiene ‘cariño’ a A.B. Quintanilla

La intérprete minimizó los problemas que tuvo su esposo con el hermano de Selena, por quien dijo sentir afecto

Hasta hace algunos años, Alicia Villarreal le hizo creer al mundo que detestaba a A.B. Quintanilla, con quien el esposo de la cantante había tenido una pelea casi a muerte.

Sin embargo, la regiomontana dejó con la boca abierta a muchos cuando dijo en el programa mexicano “De primera mano”, que sentía cariño por el hermano de Selena, quien estuvo 14 días en la cárcel por no pagar manutención.

La artista dijo que había lamentado los problemas por los que pasó Quintanilla, quien era compañero de Cruz Martínez –esposo de la intérprete– en la banda Kumbia Kings.

“Es complicado porque nunca quieres ver a alguien que sufre y más si le tienes cariño o aprecio, porque lo conociste, sabes cómo es; entonces eso es difícil”, dijo Villarreal, cuya respuesta dejó atónito al conductor de la entrevista.

“¿Le tienes cariño?”, a lo que la intérprete contestó, “Claro”. Luego aprovechó para decir que los problemas que tuvieron Martínez y Quintanilla en el pasado quedaron en el olvido.

“Yo creo que nos enojamos como cualquier persona, y de repente eso tiene que acabar porque si no te haces viejito y amargado y no sé qué; a mí me dicen, ‘¡Ay, bonita!’, y les digo, ¡Ay, es que soy feliz!;”, dijo la artista.