Y Julión Álvarez sigue llenando sus conciertos

El cantante chiapaneco tuvo un rotundo éxito en su show de Guadalajara

Pese a quien le pese, Julión Álvarez, con todo y escándalos, sigue siendo el Rey de la taquilla.

En cantante chiapaneco dio una muestra de su poderío este jueves en Guadalajara, México, donde ofreció el primero de sus dos conciertos programados en el auditorio Telmex con un lleno total, según reportan medios de esa localidad. Hoy daría su segundo show.

El diario El Informador dice que el intérprete estaba tranquilo, y que antes de subir al escenario dijo a los reporteros que sus abogados siguen trabajando en esclarecer la acusación que le hiciera el gobierno de Estados Unidos de que es prenombres de narcotraficantes.

“Siempre he estado muy tranquilo; incluso me llegaron a juzgar de que no me importaban las cosas. No es tal cual. Lo que venga o lo que te toca hay que afrontarlo”, dijo. “Le hemos dado paso a paso; estoy asesorado por los abogados, los que saben del tema. Yo sólo a cantar”.

El recinto tapatío estuvo lleno a capacidad, que es de poco más de 9 mil butacas.