Pancho Barraza no piensa alejarse de Julión Álvarez

El cantante no está en la lista de personas que se han retirado del círculo del Rey de la taquilla

Dicen que los amigos se conocen en la cárcel y en el hospital. Julión Álvarez ya comprobó que este dicho es cierto, pues aunque no se encuentra en prisión, sí está en la mira de la justicia y, como tal, muchas personas que considerada dentro de su círculo cercano, simplemente ya no están. Sin embargo, este no es el caso de Pancho Barraza, quién lejos de retirarle su amistad a Álvarez, hasta planea ver el espectáculo que ofrecerá en Guadalajara, este jueves y viernes.

“Le hablo muy seguido, me acabo de mensajear con él. Le pedí que me apartara unos lugares en Guadalajara para estar con él. Me invitó porque somos amigos, la familia tiene ganas de verlo y sé que le dará alegría vernos”, declaró Barraza al diario mexicano El Debate.

Barraza, a quien Julión homenajeó en un disco titulado ‘Mis ídolos, hoy mis amigos’ y con quien compartió el escenario en varias ocasiones, adelantó que probablemente los conciertos en la perla tapatía sean en la ocasión perfecta para cantar algunos de los éxitos musicales que para ambos son sus preferidos.

Redacción / LMSHOW