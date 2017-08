Maluma se confiesa sin experiencia para ser coach en La Voz México

Aprovechará para aprender los secretos de Carlos Vives, Yuri y Laura Pausini

Primicias

Maluma considera que todavía no cuenta con la experiencia necesaria para dirigir a adultos por lo que no se siente cómo como coach de La Voz México.

Durante una conferencia de prensa el colombiano aseguró que ahora que repetirá su experiencia como asesor en la sexta temporada del concurso musical, espera poder aprender muchas cosas de Carlos Vives, Yuri y Laura Pausini y aplicarlas en su carrera artística.

“No puedo compararme con ellos, en absoluto. Me faltan muchos años de experiencia, estoy empezando mi carrera. Me faltan muchos años para llegar al nivel de mis compañeros; sin embargo, me siento muy feliz con lo que está pasando en este momento en mi carrera y esto es un reto muy grande”, dijo Maluma.

Asimismo, el intérprete de “Felices Los Cuatro” dijo sentirse extremadamente emocionado, pues además de su participación en la sexta temporada de “La Voz México” tiene varios proyectos en puerta entre los que se encuentra una gira de conciertos y la grabación de su próximo material discográfico.

Redacción LMSHOW