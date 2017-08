Julio Iglesias sobre Enrique: ‘No tengo una relación fácil con él’

El veterano cantante aceptó que por su trabajo no tenía tiempo para estar con sus hijos

No es secreto que Julio Iglesias y su hijo Enrique no tienen una buena relación. Ambos evitan hablar el uno del otro, y contrario a lo que han hecho otros intérpretes famosos con sus hijos, ellos dos jamás se han cruzado siquiera en un escenario.

Julio admitió recientemente en una entrevista con la revista Lecturas que no se lleva bien con Enrique, a quien también llamó “rebelde con causa”.

“No tengo una relación fácil con él, porque Enrique es muy personal, no admite sugerencias. Y siempre que hablamos lo hacemos de otras cosas. Que si ha comprado un avión, que si cuánto le ha costado. Cosas superficiales que no valen para nada”, dijo Julio.

El intérprete también aceptó que no ha sido un padre ejemplar porque no ha sabido estar al lado de su hijo, que porque su profesión le quitaba mucho tiempo.

“Enrique ha sido un rebelde con causa, porque no he sido un padre apegado a mis hijos y no tuve tiempo para estar con ellos”, dijo.