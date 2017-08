Juan Rivera se casará tras 22 años de unión libre

Respeto a mi hermano Juan. El viernes el se casa. Después de 22 años de esperar mi cuñada Brenda y después de tantos problemas y situaciones difíciles en su matrimonio decidieron casarse y yo tengo el privilegio de poder ser el ministro que los vas a casar. NO TE RINDAS Y NO PIERDAS LA ESPERANZA DE PODER TENER TU BODA. Si DIOS CAMBIO A JUAN, DIOS PUEDE CAMBIAR A CUALQUIERA. Yo sé lo que les digo. , pero lo admiro porque hoy pudo haber tenido una despedida de soltero donde había otras cosas sucias y licores pero el decidió tener su despedida en SKYZONE CON sus hijos y sus hermanos . Y amigos. MÁNDELE UN SALUDO Y FELICÍTELO POR SU BODA EL VIERNES . DIOS LES BENDIGA GRANDEMENTE .

