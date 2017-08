Caballo le cae encima a actriz de Televisa

Una tragedia estuvo a punto de ocurrir en la telenovela El Vuelo de la Victoria

Eva Cedeño, actriz de Televisa, estuvo a punto de sufrir una tragedia cuando el caballo que montaba perdió el control y estuvo a punto de arrollarla.

“Ya habíamos utilizado al caballo en escenas anteriores. Todo estaba súper protegido para que a mí no me pasara nada Cuando entramos el caballo de Roberto Blandón comenzó a rodear a mi yegua, entonces se pone nerviosa, se repara y el instinto que yo hice fue quererme agarrar en vez de detenerme de la silla como debería ser, agarré los pelos del caballo y me voy al piso, se viene encima mío, fue cuando cayó en la pierna derecha”, dijo la protagonista al programa Hoy.

Pero estoy bien gracias a Dios 🙏🏻♥️ nada que lamentar!! https://t.co/O11P2WdkZ2 — Eva Cedeno (@evacedenor) August 29, 2017

La actriz que interpreta a Cristina, agradeció el apoyo de sus fans y se reportó fuera de peligro después de acudir a los servicios médicos que tiene la empresa en todas las producciones.

