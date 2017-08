Tras escándalos, Cuauhtémoc Blanco confirma que quiere ser gobernador

El actual alcalde de Cuernavaca anhela convertirse en la máxima autoridad de Morelos

Luego de ser el protagonista de varios escándalos y acusaciones, Cuauhtémoc Blanco confirmó sus planes de convertirse en el próximo gobernador de Morelos, una de las entidades mexicanas más golpeadas por la inseguridad y por el narcotráfico.

“Vamos con todo, me siento muy contento e ilusionado, vamos a luchar por este poder que siempre ha hecho que todos los políticos le hagan daño a Cuernavaca y Morelos. Si llego a ganar voy con todo y contra todos, porque no me gustan las injusticias, no me gusta que engañen a la gente cuando tienen todo el poder a su cargo”, declaró Blanco en entrevista con varios medios de comunicación.

Durante los casi dos años que el exfutbolista lleva como alcalde de la capital morelense, ha recibido todo tipo de señalamientos, especialmente del gobernador de estado, Graco Ramírez, quien se ha convertido en su más grande enemigo. De concretarse la candidatura de Cuauhtémoc, sería apoyado por el Partido Encuentro Social.

