Los famosos ayudan a las víctimas en Houston

#pray #prayforhouston #prayforTexas #harvey Send "HARVEY" on txt mssg to 90999 to Donate. Manda tu mensaje de txt "HARVEY" al 90999 para Donar. Si quieres donar mas, visita el portal: redcross.org. <–if you want to donate more. #itstimetoHELP. #helpTexas

A post shared by Paulina Rubio (@paurubio) on Aug 28, 2017 at 6:53pm PDT