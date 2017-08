Sigue el broncón entre los hijos de Juan Gabriel

Una casa del artista provoca nueva batalla entre Alberto Aguilera Jr e Iván Aguilera

Primicias

En el marco del primer aniversario luctuoso de Juan Gabriel, dos de sus hijos inician lo que parece ser una nueva batalla, esta vez causada por una de las casas que el artista poseía en Ciudad Juárez, inmueble al que la semana pasada Alberto Aguilera Jr trató de ingresar forzosamente, despertando la furia de su medio hermano Iván Aguilera, heredero universal del cantante, quien solicitó la participación de la policía para desalojar al primero.

24 horas después del incidente, Aguilera Jr ofreció una conferencia, donde su abogado declaró que “Iván no es nadie para despojar a un presunto heredero. Él será heredero instituido, pero no por eso puede disponer de los derechos hereditarios en una sucesión en la que no hay ni inventario ni avalúo”, aseguró el licenciado Miguel Ángel Turlay Guerrero.

En tanto, este fin de semana, el representante legal de Iván Aguilera envió un comunicado en el que se especifica que se inició una denuncia contra Aguilera Jr en el que se le acusa de los delitos de despojo, allanamiento de morada, privación de la libertad y fraude procesal. Se agrega que Aguilera Jr intentó entrar a la peleada residencia con engaños, argumentando llevar consigo una orden judicial.

Joel O’Farrili / LMSHOW