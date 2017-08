Lucero tiene en la mira a Julión Álvarez

Minha gente linda do meu Brasil querido, estou sem palavras pela recepção maravilhosa no aeroporto de Guarulhos hoje!! É muito amor envolvido!! É por isso é muito mais que #luceroamaobrasil !! Adorei esse "A RAINHA VOLTOU". Estou muito agradecida e feliz de estar aqui com vocês! Me quedé sin palabras por este recibimiento maravilloso hoy en el aeropuerto de Brasil. Me encantó esa manta que pone "LA REINA VOLVIÓ"! Súper feliz de estar de nuevo en este país amoroso!! #agradecida

