A Julión Álvarez sí le ‘cala’ ya no tener redes sociales

El cantante dice que si le pesa ya no estar en contacto con los casi 5 millones de seguidores que tenía en Facebook e Instagram

Primicias

A pesar de que al principio trató de minimizar la denuncia que hicieron autoridades de Estados Unidos, de que mantiene nexos con narcos, parece que por fin le está cayendo el veinte a Julión Álvarez sobre la magnitud de su problema. El fin de semana dijo que sí le cala que le hayan cancelado sus cuentas de redes sociales.

“A ratito duele, a ratito cala; van 12 millones de seguidores en Facebook, 2.4 millones en Instagram y luego ya no tener la posibilidad de brindar conocimiento al púbico que nos sigue, del trabajo al que nos dedicamos”, dijo el cantante antes de salir a su presentación en San Luis Potosí, México.

El cantante, que aún cuando se conoció de las acusaciones de lavado de dinero hablaba del tema como si se tratara de un chisme de pueblo, confesó que nunca se imaginó cuánto le afectaría este señalamiento por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“La visión de la magnitud es diferente”, dijo. “Yo sinceramente desconocía muchas cosas, pero sigo con la misma tranquilidad, sigo con la misma seguridad de lo que yo he sido, de cómo he hecho mis cosas, el paso a paso que he dado, y me siento muy bien”.

También dijo que lo que más le pesa es la preocupación de sus papás, a quiene nota preocupados.