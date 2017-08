Lorenzo Méndez celebra un año de feliz romance con Chiquis Rivera

Hace un año…you changed my life for the better. Making me a even better man, father, friend, artist, and son….Eres mi mejor amiga y el amor de mi vida. 🥂 to another 100 years of fun, love, learning, and laughter. "TODOS los hombres necesitan una mujer porque incluso en el ajedrez, la REINA protege a el REY" @chiquisoficial #ChiZo

A post shared by Lorenzo Mendez (@lorenzomendez7) on Aug 27, 2017 at 2:52am PDT