Julión Álvarez: Dios aprieta pero no ahorca

No sólo me están afectando a mi sino también a la gente que está conmigo

Primicias

El cantante Julión Álvarez realizó una presentación en el Palenque de San Luis Potosí y dijo sentirse con la misma tranquilidad y seguridad de siempre, en entrevista colectiva con los medios de comunicación potosinos.

“Yo me siento muy bien, me siento contento. Tener la cabeza necesaria porque soy un hombre muy desesperado, muy corajudo, entonces, le doy gracias a Dios que me ha dado la cabeza, la paciencia suficiente para poder caminar y dejarme guiar por quien sí sabe del tema” sentenció.

Julión Álvarez consideró entendible su salida de La Voz Kids, que bajaran sus cuentas de Facebook e Instagram, así como la suspensión de sus canciones en algunas plataformas.

“Era lógico que nos iban a suspender contratos, bajar cuentas… El que no se nos dé la oportunidad de tener un medio por el cual promocionar nuestro trabajo, que es de lo que vivimos, sí complica una serie de cosas… lo he comentado: ‘Dios aprieta, pero no ahorca’”, explicó.

Y aseguró que seguirá cantando en aquellos lugares donde lo contraten: “En México, Centro y Sudamérica yo no tengo la prohibición o el no poder trabajar; puedo seguir trabajando, puedo seguir llevando mis cosas, hay sistemas por los que se puede recibir los pagos… además tenemos que buscar la manera de poder seguir trabajando porque somos muchos los que dependemos de esto”.

Julión Álvarez fue acusado por el departamento del tesoro de Estados Unidos de colaborar con el narcotráfico por su relación con Raúl Flores Hernández.

Redacción LMSHOW