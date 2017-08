Ex de Cristian Castro: ‘Cristian es el que debe hablar, no yo’

La violinista se niega a hablar de los detalles de su separación del Gallito feliz

Primicias

La todavía esposa de Cristian Castro, Carol Victoria Urban, dice que como ella no es figura pública, no es ella la que debe contestar preguntas a la prensa acerca de su rompimiento con el Gallito feliz.

“Mi entorno no tiene nada que ver [con el del espectáculo], entonces se lo dejo todo a él”, dijo la violinista en una entrevista que publicó “El gordo y La flaca”, durante un reconocimiento que recibió por su trayectoria en Ciudad de México.

“Yo te respeto muchísimo, pero no soy parte de este medio; yo estoy aquí por otro motivo, un motivo personal”, dijo la músico, quien además descartó toda posibilidad de una reconciliación.

“Fue una cosa muy personal, un divorcio. [Así] como yo no vendría a preguntarte a ti tus problemas personales, te pido por favor que me respetes. Cristian es el que debe decir y hablar algo públicamente, no soy yo”, dijo.

La pareja se separó a 28 días de haberse casado civilmente; hasta ahora se desconocen los motivos.