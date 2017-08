Laura Flores ‘no estaba actuando’ cuando grabó video dramático

La actriz se defendió de quienes la criticaron por publicar un video en el que llora la partida de su hija mayor

Primicias

Laura Flores dejó acongojado a medio mundo luego del video que publicó en su muro de Facebook, en el que lloraba amargamente la partida de su hija mayor a la universidad.

Cientos de personas le mandaron a la actriz y cantante mensajes de apoyo, pero muchas otras la criticaron porque les pareció demasiada exagerada la reacción de Flores a un evento para el que se supone que ya estaba preparada.

Ante las críticas por el drama, la artista respondió que no se trató de un montaje ni de interpretar un personaje en un melodrama, sino de un sentimiento genuino que quiso compartir con sus seguidores.

“No lo hice con la intención de molestar a nadie y a quien no le gusto, pues no y ya, no pasa nada; no es mi trabajo simplemente es mi sentir. No estaba cantando, ni actuando, ni conduciendo, nada tenía que ver con mi ‘chamba’, era una cosa emocional y creo que cuando es algo así no se puede juzgar. ¿Quién es la gente para juzgar como se siente el de al lado?”, dijo.