Expareja de Ninel Conde se le va con todo a José Manuel Figueroa

Giovanni Medina no permitirá que pongan en duda su paternidad sobre el hijo que tuvo con el Bombón asesino

Luego de que hace algunos días José Manuel Figueroa pusiera en tela de juicio la paternidad de Giovanni Medina sobre el hijo que procreó con Ninel Conde y hasta aseguró que el pequeño Emmanuel tenía cierto parecido con él, el padre del niño, Giovanni Medina ya respondió y se le fue con todo al primogénito de Joan Sebastian.

“Yo no veo ningún parecido físico, yo veo en este hombre una verruga asquerosa a media cara que mi hijo no tiene, entonces yo no le veo ningún parecido”, declaró Medina en entrevista con el programa Primera mano, espacio en el que también mencionó supuestas adicciones de Figueroa. “No porque des una entrevista en estado inconveniente, como es ya casi el estado natural en el que vive, vas a decir cualquier barbaridad. Es presuntamente un adicto, presuntamente un alcohólico, presuntamente un golpeador de mujeres”.

Medina se dijo tan ofendido con las palabras de Figueroa que de la noche a la mañana ya olvidó la guerra de declaraciones con Conde y ahora hasta planea defenderla.

Redacción / LMSHOW