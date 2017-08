Sergio Mayer busca trabajo para su nuera

Incluso le cuida al bebé para que Natalia Subtil realice castings para diversos proyectos

El actor Sergio Mayer es el suegro perfecto, ya que además de buscar trabajo para su nuera Natalia Subtil, le cuida al bebé para que ella vaya en búsqueda de algún proyecto que le permita mantener a su hija en tanto que su padre aún sigue ausente.

“Está bien, es muy respetable. En la relación que ellos tienen yo no me meto, no me interesa. Veo a mi nieta y apoyo a Natalia consiguiéndole trabajo o buscándole castings. De repente me deja a la niña para que pueda ir a trabajar. Lo que haga legalmente o deje de hacer, en contra o a favor de mi hijo, es tema de ellos. Él es mayor de edad y asumirá su responsabilidad como tal”, le dijo al diario mexicano El Universal.

La modelo brasileña explicó que la comunicación con Sergio Mayer es perfecta: “ Le marco y le digo: ‘oye tengo llamado mañana’, (y me responde) ‘ven tráemela’ y feliz se duerme con ella”.

Natália Subtil confesó que Sergio Mayer Mori, padre de su hija Mila, se ha mostrado interesado en su vida amorosa: “(Sergio me dice) ‘este no y este no’ y sus amigos también,” contó la actriz en entrevista para el programa Hoy.

