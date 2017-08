Ozuna se deslinda de droga encontrada en su auto, pero no de dinero

El cantante también explicó la relación que tenía con el supuesto narcotraficante ya muerto

Primicias

El cantante puertorriqueño Ozuna negó rotundamente que en un vehículo de su propiedad involucrado en investigación del asesinato al narcotraficante boricua ‘El Tonka’, se hubiera encontrado marihuana, pero acepta que lo que las autoridades sí hallaron fueron seis mil dólares.

“Se quedaron (la policía) cuatro días con mi coche, si hubieran encontrado algo, lo habrían sacado desde el primer día. A mí me devolvieron mis pertenencias desde el primer día, ¡qué casualidad que cuatro o cinco días después encuentran marihuana en un asiento! el dinero era mío, no me lo regresaron, me lo confiscaron. El dinero es lo que yo siempre cargo en cash, no es que yo gaste demasiado, pero voy con mi abuela y le doy dos mil pesitos, voy con mi mamá y le pregunto que hace falta en la nevera y ahí están otros 500 pesitos”, explicó el intérprete en entrevista con Al Rojo Vivo.

Acerca de su relación con ‘El Tonka’, Ozuna también habló. “Ésa persona era amigo mío desde que yo no era famoso, era como el padre de la vecindad. Estaba orgulloso de mí, de mi éxito. Yo no sabía con certeza a lo que se dedicaba, pero siempre se escuchan especulaciones y lo que dice la gente”.

Redacción / LMSHOW