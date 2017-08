José Manuel Figueroa mantiene distanciamiento con Federico Figueroa

Falta de diálogo ahonda problemas familiares

Primicias

José Manuel Figueroa respondió a Federico Figueroa a quien desheredó moralmente y declaró no grato ante el Programa Hoy.

“Definitivamente yo no soy parte de su familia, ni quiero ser parte de su familia”, estableció el cantante en entrevista.

El vástago del ídolo de Juliantla admitió que hablando se entiende la gente.

“Me queda claro que esto se va a resolver el día que hable con mi tio, pero él no quiere hablar conmigo, lo he intentado treinta veces, para ofrecerle un lugar neutro para platicar y llorar, pero no me recibe las llamadas”, agregó

Anteriormente Federico Figueroa había dado a conocer su posición personal.

“Si alguien se quiere distanciar de la familia y sale a medios a decir que somos nefastos, que no nos quiere como familia es válido, que lástima que no esté Joan Sebastian para explicarle lo que significa familia” había dicho anteriormente.

Redacción LMSHOW