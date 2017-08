Rosie Rivera responde a críticas por usar escote

De paso, regaña a seguidores por juzgar y pelear por un vestido que usó

Primicias

Rosie Rivera respondió fuertemente a las críticas recibidas de parte de sus seguidores de Instagram, donde fue juzgada por subir una fotografía en la que aparece usando un escote.

“Dejaré de usar escotes, cuando tú aprendas también a amar a la vida. Dios me va a cambiar, ojalá que también te cambie a ti. Yo no quería verme bonita, mucho menos sexy, es más, odio la palabra sexy, yo solamente quería promover un vestido que me dieron. Sepan que estoy entrando a otros negocios y ellos me ayudan, me dan un vestido para que yo tenga que usarlo en la red carpet y no me gaste dos mil dólares”, explicó la hermana menor de Jenni Rivera en un video en vivo transmitido a través de Instagram, durante la tarde el sábado.

Rosie agregó que eliminaría la polémica imagen y, especialmente, los agresivos comentarios en los que le pedían que dejara de usar ese tipo de vestidos. “En todas esas exaltaciones no había amor, solamente había confusión, odio y peleas. Tal vez mi vestido no estaba bien, pero ¿que nos ganamos peleando enfrente de la gente? Yo puedo quitar la foto, pero ¿tú puedes cambiar?”

Joel O’Farrili / LMSHOW