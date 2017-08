Julián Gil rechaza ver a su hijo una vez más acusa Marjorie de Sousa

La actriz se presenta con Matías Gil en el juzgado sin que llegue el padre

Primicias

Con Matías Gil en los brazos, la actriz Marjorie de Sousa se presentó ante el Tribunal Superior de Justicia para cumplir con el encuentro que debería tener el pequeño con su padre Julián Gil, sin embargo, el actor no llegó a la cita informó el Programa Hoy.

La venezolana envío un mensaje a quienes le han manifestado su apoyo.

“Que Dios bendiga a todas esas mujeres que luchan por un futuro mejor para sus hijos, y que sean muy felices porque la vida es muy corta”, expuso.

Marjorie de Sousa se negó a abordar temas legales, siendo la abogada Alma Pellón quien contestó al afirma que Julián Gil se niega a llevar a la enfermera a donde vaya al niño, tal y como lo indicó el juez.

“El papá no se presentó, no canceló tampoco, no avisó” comentó la defensora de la actriz.

De acuerdo con Julián Gil, él podrá ver al niño, aunque no dio a conocer las fechas y el modo en que lo hará.

Redacción LMSHOW